Kohtuniku peale vihastanud Balotelli seisab silmitsi mängukeeluga

Sarnase tembuga sai 2015. aastal hakkama Pariisi Saint-Germainis mänginud Zlatan Ibrahimovic, kes sõnas, et Prantsusmaa on sitt riik. Pärast rootslane vabandas, kuid ei pääsenud nelja mängu pikkusest keelust.

Juhul kui Balotellit karistatakse vähemalt kahe mängu pikkuse keeluga, siis selleks hooajaks on tema mängud Prantsusmaal kindlasti mängitud, sest hooaja lõppuni jääb Nice’il pidada vaid kaks kohtumist. Võimalik, et Balotelli ei esinda enam Nice’i kunagi, sest käivad jutud, et endine Itaalia koondislane vahetab suvel klubi.