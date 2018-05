Rapla väärikast lahingust ei piisanud – Tartu marssis finaali

Tartu Ülikooli meeskonna peatreener Priit Vene TV6-le antud intervjuus: «Rapla üllatas meid mängu alguses paari väikese pisiasjaga ja mõned ebaõnnestunud vahetused ning rünnakud häirisid, aga olime kogu aeg mängus sees ja paanikat ei tekkinud. Finaalseeriat silmas pidades valmistab muret pikkade olukord – Carl Engström sai täna päris valusa paugu ja ei tea, kas ta saab mängida. Ei tea, kas peame võtma riski Kristjan Kitsinguga või mitte. Kui Engströmi pole, siis on meil korvi all päris õnnetu seis. Vaatame päev korraga, praegu otsuseid ei langeta.»

Rapla peatreener Aivar Kuusmaa TV6-le antud intervjuus: «Kaitse ja rünnak toimisid meil avapoolajal mingil hetkel ideaalselt, aga samas ei kontrollinud me lauda. Teisel saime lauavõitluse võrdseks, aga tegime seitse pallikaotust. Et Tartut võita, peame mängima ideaalse mängu ja mitte lubama neil teatud asju teha. Nüüd peame keskenduma kolmanda koha mängule Pärnuga. Tahaks loota, et ei pea ühtegi meest pronksiseerias eraldi motiveerima, sest hooaega on alati mõnusam võiduga lõpetada. Mullu olime küll finaalis, aga finaali järel (seal kaotas Rapla 0:4 BC Kalev/Cramole – toim) fiilingut polnud. Raplas rahvas armastab korvpalli ja kui saal on rahvast täis, siis mängijad naudivad seda.»