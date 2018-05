Tartut vaevab enne finaali Kalev/Cramoga suur mure

Pärast eile koduväljakul Rapla Avis Utilitase üle saavutatud 75:64 võitu oli Tartu Ülikooli peatreener Priit Vene aga murelik, sest korvi all on olukord kriitiline. Nimelt sai eilses mängus haiget rootslasest eesliinimängija Carl Engström, mis on tartlaste jaoks väga suur mure arvestades, et treeningul põlvesidemeid vigastanud Kristjan Kitsing jättis poolfinaali sootuks vahele.