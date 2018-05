Spordireportaaž: vapustav Elina murdis finaali ja Eesti lootus laulmise EM-medalist elab!

«Mitte millegi pärast muretseda pole vaja. Kui ma esmaspäeval saalis peaproovi (siin on silmas peetud viimast võistluseelset treeningut – toim) vaatasin, siis mulle tundus, et Eesti mitte ainult ei pääse edasi, vaid see võib olla ka võidulugu. Suurepärane tulemus!» rõkkas tulemuse selgumise järel ETV-s 20. korda laulmise EMi kommenteeriv Marko Reikop ning võttis sellega kokku kõigi Eesti spordisõprade südamesopis pesitseva lootuse, et 15-aastase pausi järel suudab Eesti võistkond EMilt koju naasta medaliga.