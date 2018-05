Postimehe video: enduro Tallinna MM-etapp on mitmes mõistes eriline

Nädala alguses väisas Tallinna Maxxis FIM enduro maailmameistrivõistluste ametlik rajainspektor Maurizio Micheluz, kes vaatas üle ja andis oma tagasisidet Enduro Tallinn GP radadele, mis asuvad Tallinna lauluväljakul, Maardu krossirajal ja Jõelähtme vallas.

Aastaid enduroga seotud olnud Micheluz on suurte kogemustega ja mitmekordne enduro Euroopa meister. Euroopa meistrivõistlusi sõidab ta ka tänavu, olles pärast esimest etappi oma klassi liider ja üldarvestuses kolmas. Enduro Tallinn GP rajaga jäi ta suures plaanis rahule, jagades korraldajale näpunäiteid, kuidas erinevaid teste atraktiivsemaks ja veel paremaks teha.

Micheluzi ülesanne rahvusvahelise mootorrattaspordi föderatsiooni (FIM) ja MM-sarja ametliku rajainspektorina on esmalt kuu aega enne võistlust testid läbi sõita ja anda tagasisidet nii MM-sarja tiimile kui ka kohalikule korraldajale. Enduro MM-sarjas püütakse testide pikkust nii kilomeetrites kui ka ajaliselt hoida igal etapil samal tasemel. Ka testide raskusaste on võrreldes Eesti kohalike võistlustega kõrgem. Seega jälgis ta hoolega, et testid poleks sõitjatele liiga lihtsad. Samuti hindab ta testide vahelist ülesõitu, mis ei jookse mööda siledat asfaltteed, vaid samuti maastikul. Aktiivse sõitjana teeb ta seda endurotsikliga.

«Enduro Tallinn GP on meil neljas etapp. Aasta algas lumises Soomes, millele järgnesid kaks etappi Hispaanias ja Portugalis. Sealne pinnas on üsna tugev ja tulles Eestisse, saavad sõitjad ennast proovile panna liivasemal ja pehmemal pinnasel. Enduro Tallinn GP korraldajad on teinud head tööd, raja osas on kõik peaaegu valmis. Reede õhtul toimub Tallinna lauluväljakul, mis on väga hea koht selle publikule suunatud testi sõitmiseks, proloog. Krossitest Maardu krossirajal ning enduro- ja ekstreemtest Jõelähtmel jätsid samuti hea mulje. Väga hea on ka see, et tuleme riigi pealinna, sisuliselt linna südamesse ja kõik testid on siit 15-20 kilomeetri kaugusel,» rääkis Micheluz peale raja läbimist.

Maxxis FIM enduro maailmameistrivõistluste etapp Enduro Tallinn GP toob Eestisse enduro MM-sarja tippsõitjad. MM-sarjast võtab osa umbes üle 100 sõitjat, kuid koos erinevate võistlusklassidega on Tallinnas võistlustules ligi 200 sõitjat.

Enduro Tallinn GP võistluskeskuseks on Tallinna lauluväljak, kus saab näha ka MM-sarjas olevaid meeskondi oma telkide all tegutsemas. Lauluväljakul sõidetakse ka reede, 1. juuni õhtul atraktiivne proloog, kus võistlejad saavad sõita mees-mehe vastu. Programm Tallinna lauluväljakul algab kell 17.00 võistluse piduliku avamisega, pärast mida tehakse EV 100 raames suur ühispildistamine, kus ühel pildil on koos endised ja praegused endurosõitjad, kes on seltskonna peale kokku võitnud 100 enduro maailmameistrivõistluste medalit. Proloogi start on kell 18.30.

2. ja 3. juunil on kavas pikad enduropäevad, start antakse kell 9.00. Mõlemad päevad lõppevad publikukatsega lauluväljakul, mille algus on orienteeruvalt 15.30. Laupäeval on lauluväljakul meelelahutusprogramm, kus jagub tegevust tervele perele. Enduro MM-sarjas toimuvad etapi autasustamised nii laupäeval kui pühapäeval ja selle algus on mõlemal päeval kell 17.30