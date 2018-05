Giro liider hoiab vähemalt esialgu tagasihoidlikku joont

Pärast Giro neljandat etappi küsiti Denniselt tema ambitsioonide kohta tänavusel velotuuril. Austraallasest rattur vastas naeratades: «Muidugi mulle meeldiks seda särki Roomani kanda. Realistlikult mõeldes on tänavune Giro minu jaoks õppetund. Pean vaatama tuleviku suunas,» ütles 27-aastane rattur.

Nelja etapi järel on BMC ratturi edu tiitlikaitsja Tom Dumoulini ees täpselt sekund. Kolmandal kohal olev Simon Yates kaotab austraallasele 17 sekundiga. Eestlane Tanel Kangert hoiab 15. kohta, kaotades liidrile 50 sekundiga. Enne Itaalia velotuuri üheks favoriidiks peetud Chris Froome on 20. kohal (+55).