105 miljoni mees Liverpooli? Barcelona andis spekulatsioonile oma vastuse

Dembele liitus mullu Dortmundist Barcelonaga, kuid sai juba hooaja alguses raskelt vigastada. Sel hooajal ongi ta kirja saanud kõigest 20 mängu, milles on löönud kolm väravat.

Barcelona peatreeneri Ernesto Valverde sõnul ei lahku aga 20-aastane ründaja sel suvel mitte kuhugi. «Ta alles jõudis siia. Tal on olnud probleeme vigastustega ning meie meeskonnas pole mänguaega just lihtne teenida. Ta on imeline talent – tehniline ja kiire,» kiitis Valverde oma hoolealust.