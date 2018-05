Snaiprid Kaspar Lees ja Hendrik Varul räägivad finaalist ja muustki

Neljanda koha saavutanud HC Tallinna vasakukäeline pommitaja Slastinovski viskas lõppeval hooajal 164 väravat. Hetkel järgnevad talle Lees 124, Tõnis Kase Põlva Coopist 115 ja Vahur Oolup SK Tapast 114 tabamusega. Mõlema finalisti ridades on aga veel võimalikke esikolmikukandidaate, kuna nii Varulil kui Kehra mängujuhil Dmõtro Jankovskil on kirjas 110 väravat.

Lees loodab, et finaalseeria nii pea ei lõpe

Finaalseeria teisipäevase avamängu kaotas Kehra 25:29. «Teise poolaja algul kadus meil rünnakudistsipliin ja Serviti oskas seda osavalt kiirete rünnakutega ära kasutada. Ütleme, et 45 minutit 60-st oli päris hea – suutsime põlvalastele kõvasti peavalu valmistada. Praaki oli mõlemalt poolt palju, aga play-offid on erilised, nii et küllap oli tahtmine liialt suur,» analüüsis avamängus neli väravat visanud Lees.

«Ise ma väravaid ei loe, tähtsam on ikka meeskondlik edu, aga ma pole üllatunud, et ääremängijana tabelis nii ees olen,» sõnas 27-aastane Eesti koondise vasakäär. «Kogu maailmas kasutatakse ääri üha enam ja hea näitena juhib Mait Patraili klubikaaslane Casper Mortensen vasakäärena Bundesliga snaiprite tabelit. Ehk siis võib öelda, et meiegi mängus on euroopalikud suunad.»

Kuidas pidurdada Serviti parimat snaiprit Hendrik Varulit? «Siin tuleb kaugemalt pihta hakata, sest esmalt tuleb peatada põlvalaste osav mängujuht Anatoli Tšezlov – tema neid sööte sinna joonele jagab,» lausus Lees. «Aga Hendrikul on muidugi väga hea nina, ta oskab kavalalt positsiooni valida ning lisaks jookseb ta suure mehe kohta hästi kiirrünnakutessegi. Näeme vaeva temaga, aga Tšezlovi pidurdamine peataks osaliselt ka Varuli väravatehoo.»

Lees loodab siiralt, et finaalseeria ei lõpe kolme mänguga, nagu paljud on ennustanud. «Muidugi on Serviti suursoosik, arvestades kui võimas hooaeg neil käsil on. Aga kui suudame oma vead miinimumini viia, siis on meil võimalus. Loodan, et suudame neilt mängu või enamgi näpistada – see oleks kasulik kogu Eesti käsipallile,» hindas SK Tapa kasvandik ja Kehraga kaks meistrikulda võitnud Lees.

Varul: joonelt on väga tore väravaid visata

Teisipäeval viie väravaga säranud Varul oli koondisekolleegiga nõus, et praaki oli avamängus palju. «Võib-olla oli põhjus liigses tahtmises, aga usutavasti mängis rolli ka mängupraktika vähesus. Alustasime ju hästi, aga miskipärast ei meeldi meile eduseisus mängida ja laseme vastastel pidevalt järgi võtta. Õnneks saime teisel poolajal turvalise edu ja suutsime mängu nautida,» kommenteeris Serviti snaiper.

22-aastane Varul pidas veidi üllatavaks, et ta joonemängijana on väravaküttide tabelis nii kõrgel. «Kaspari koht pole imelik, sest Eestiski on ääred tihti resultatiivsed – näiteks mullu Ott Varik ja Henri Sillaste. Aga minu positsioonil pole siin veel nii suurt rolli kui Euroopas. Ikka tahaks sinna rohkem söötu saada, sest joonelt on väga tore väravaid visata,» kinnitas Varul.

Kuidas pidurdada Kehra parimat snaiprit Kaspar Leesi? «Hea küsimus, mida eile mitte ainult treenerite, aga ka poistega arutasime. Kasparit peab väga personaalselt võtma, äärekaitsja ei tohi tema juurest kaugele liikuda, sest siis saab ta kiirelt viskele. Ja viskearsenal on tal väga kõva ning lisaks jookseb hästi kiirrünnakutesse,» analüüsis kolmekordne Eesti meister.