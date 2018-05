Hotellisohi ohvriks langenud vutiklubi salvas valusalt vastu

Southamptoni klubisekretär Ros Wheeler sai pühapäeva lõuna paiku Walesist ebameeldiva kõne. Helistati Swanseas asuvast Marriotti hotellist, et teatada ootamatut uudist: Southamptonile hotellis ette nähtud 40 toa broneering on tühistatud. «Hotellis levib viirus,» öeldi selgituseks.

Et teiste numbritubade broneeringuid polnud keegi tühistanud, ootas Southampton adekvaatsemat selgitust, ent seda ei tulnudki. Nõnda pidi Southampton lõpuks ööbima tunniajase sõidu kaugusel Cardiffis, Vale of Glamorgani hotellis. See aga meeste vaimu ei muserdanud - Southampton võitis kohtumise 72. minuti väravast 1:0 ning kindlustas sisuliselt Premier League'i püsima jäämise.