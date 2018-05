F3 tipptiimiga taasliitunud Aron: kui suudan võtta endast ja autost maksimumi, siis võitleme tiitli nimel

«Prema võistkonnaga hakkasin läbirääkimisi pidama juba eelmise aasta lõpul ja Macau hea tulemus aitas samuti kaasa lepingu sõlmimisele. Mercedese mootoriga tiimidest oli Prema mullu kindlasti parim ja algavaks hooajaks tundub, et Mercedes ja Volkswagen on tänavu võrdsemad. Hooajaeelsete testisõitude põhjal oli seda muidugi raske hinnata, aga nii palju kui koos Volkswageni autodega koos rajal sõitsin, tundusid autod igati tasavägised olema. Eesmärgiks on anda endast parim, ja kui ma suudan võtta endast ja autost maksimumi ning ka tiimiga head tööd teeme, siis me võitleme tiitli nimel.»

«Kui me hakkasime eelmisel aastal otsima tiimi, siis oleks võimalus olnud lepinguks ka näiteks Carliniga. Aga ma otsisin siiski nö parimat paketti, ja Motoparki autoga saavutas Joel Eriksson mullu teise koha, mis näitas, et auto on väga hea. Lisaks on Motoparkis mul väga hea insener. See saigi otsustavaks, ja pealegi olid ka inimesed juba eelmisest aastast tuttavad. Hooajaeelsed testisõidud kulgesid üldiselt hästi, kuigi võrrelda teistega on testide ajal raske, kuna kõik pole ühel ajal rajal samasuguste rehvidega jne. Viimane test Misano rajal kulges väga hästi ja selle põhjal arvan, et oleme võimelised esiviisikus sõitma. Mingit eesmärki algavaks hooajaks pole ega tahagi tegelikult püstitada - annan endast parima ja vaatan, kuidas kulgema hakkab.»