Üllatus: parimate väravaküttide seast leiab ääre- ja joonemängijad

Avamängus kaotas Kehra poolaja kõigest 11:12, aga lubas Servitil teha teise poolaja alguses 12:4 vahespurdi. «Meil kadus rünnakudistsipliin ja Serviti oskas seda osavalt kiirete rünnakutega ära kasutada. Ütleme, et 45 minutit 60st oli päris hea – suutsime põlvalastele kõvasti peavalu valmistada. Praaki oli mõlemalt poolt palju, aga play-off on eriline, nii et küllap oli tahtmine liialt suur,» analüüsis avamängus neli väravat visanud Kehra ääremängija Kaspar Lees.