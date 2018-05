«Meil on täiskasvanud mehed, kes on leidnud elus oma tee ning teavad, kuidas on võimalik kõrgel tasemel püsida,» sõnab Creţu, kes alustab koondise juures Nad ei kogu kuulsust ainult siin, kus nad on sündinud, vaid teenivad lugupidamist kõikjal maailmas, kus nad mängivad. Kui suudad muuta seda, kuidas inimesed mõtlevad... Paljud klubiomanikud, treenerid ja presidendid helistavad juba ja küsivad – millal tuleb teil mõni uus eestlane, kellega saaksin oma meeskonnas vaba koha täita? Andke meile keegi!» kirjeldab ta hoiakute muutumist.