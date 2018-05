Kontaveit jätkab enese tõestamist

«Arvan, et mängisin kindlasti paremini kui Sasnovitšiga. Vastane oli kindlasti tugevam ning mäng ise oli parem,» sõnas Kontaveit vahetult pärast mängu Eesti ajakirjanikele. Mängu raskeim hetk oli tema sõnul kolmandas setis. «Mul olid seal murdepallid, mida ei suutnud ära kasutada. Sellest oli kõige rohkem kahju.»

Just murdepallid osutusidki eilse lahingu põhiküsimuseks. Kontaveit realiseeris 11 murdevõimalusest kaks, tšehhitaril õnnestus 17 murdepallist võita viis. Ent seegi näitas, et tegemist oli võrdsete lahinguga. «Arvan, et mõlemalt poolt oli hea mäng. Vastane suutis väga hästi servida,» kiitis ta.