Sünnilinna naasnud Sergio Ramose õuduste õhtu: penaltieksimusele järgnes omavärav

Real alustas seejärel lõpuspurti, ent see jäi liialt hiljaks: 87. minutil lõi Borja Mayoral ühe värava tagasi ning viiendal lisaminutil heastas 2005. aastal Sevillast Reali siirdunud Ramos killukese varasemast eksimusest, lüües Reali kasuks määratud teise penalti sedapuhku sisse. Mänguaeg sai aga enne otsa, kui viigini jõuti.

Real jätkab tabelis kolmandal kohal, jäädes linnarivaalist Madridi Atleticost endiselt kolme punktiga maha. Meistritiitli juba ammu kindlustanud Barcelona kirjutas aga tabelisse järjekordsed kolm punkti ja on ajaloolisest ainsagi liigakaotuseta hooajast vaid kahe mängu kaugusel. Villarreali vastu tegid 5:1 võidumängus skoori Philippe Coutinho, Paulinho ja hooaja 34. liigavärava löönud Lionel Messi, lisaks oli lõpuminutitel kaks korda täpne Ousmane Dembele. Ühtlasi tähendasid need tulemused, et seitsmendal tabelireal olev Sevilla kerkis kuuendal kohal olevast Villarrealist vaid kolme punkti kaugusele.