Video: eestlastele tuttavas MMA-sarjas nähti ülikiiret nokauti

Horiguchi jaoks oli tegu profikarjääri 24 võiduga, mille kõrval on tal ka kaks kaotust. Üheksa sekundiga ööbikuid kuulama saadetud McCall teenis oma kolmanda kaotuse järjest. Kokku on ta vastase paremust pidanud tunnistama seitsmel korral, võidurõõmu on ameeriklane maitsenud aga 13 matšis.