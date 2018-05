Poom ja Järveoja jahivad Tallinna rallil esimesi punkte

Sealt edasi heideldi kohtadele 4.-5., kuni eelviimasel katsel tekkis autol tehniline probleem, mille järel rajalt välja sõideti. Probleemidest hoolimata starditi viimasele katsele teadmises, et kuuenda koha punktid on veel reaalsed, kuid nendele tõmbas kriipsu peale viimase katse finišis ilmnenud mootori õlileke.

Nüüd on need talvised probleemid selja taha jäänud ning mehed on täis tahtmist, et korraliku saagiga avada ka hooaja punktiarve. Sellele annab alust enne hooaja esimest kodust rallit tehtud korralikud testid.