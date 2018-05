5 põhjust, miks oma laps võimlemistrenni viia

Võimlemise kohta saab kahtlemata öelda, et tegemist on kõigi spordialade emaga, mis arendab nii jõudu, paindlikkust, tasakaalu, koordinatsiooni kui ka kiirust. Kui laps valib hiljem mõne muu ala, on ta võimlemisega ehitanud nii tugeva baasi, et saab uuel alal end kohe teostama hakata!

Lapsevanema suurim kartus on sageli see, et võsuke ei ole piisavalt võimleja tüüpi. Tegelikult on laste puhul kõige tähtsam sära silmas ja soov alustada, mitte võimed või kehaehitus. Hiljem on juba treeneri vilunud silm see, mis otsustab, missuguses rühmas laps treeninguid jätkab. Tipptasemel iluvõimlemine eeldab meeletut tööd, mida igalt lapselt ei ole võimalik nõuda.