Rallifotograaf sai traagilises õnnetuses surma

Kohalikud võimud kinnitasid, et Duvauchel oli akrediteeritud alal ning tegemist oli õnnetusega.

Õnnetuses said vigastada ka rallimees ning tema kaardilugeja. Belgia piiri ääres peetav kahepäevane Rallye des Centurions küll peatati, kuid et pooled võistlejad avaldasid soovi edasi sõita, jätkub see homme.