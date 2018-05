Galerii: EOK nimetas järelkasvutiimi, kelle vahel jagatakse ära 56 000 eurot

«Konkurents täiskasvanute seas on kordades tugevam, kui on seda noorteklassides. Enda tõestamine ja seatud eesmärkideni jõudmine võib võtta aega. Sellel perioodil on noorte toetamine ja märkamine olulised tegurid, mis tippu pürgimist jätkata aitavad.

On oluline, et sportlane teaks ja tunneks, et ta ei ole üksi ja temasse usutakse. See innustab edasi pingutama ja enda võimeid parimal viisil realiseerima. Olen veendunud, et kuulumine «Märka järgnevat põlvkonda» projekti on noortele toeks, aitab neil leida enesekindlust ja sisendab veendumust, et nad on õigel teel,» rääkis Kiivikas.