Fotod: kavaldav Ferrari üritab koledast turvakaarest kasu lõigata

Sel nädalavahetusel jõuab vormel 1 karussell Barcelonasse ja fotograafid püüdisd Ferrari garaažis pildile auto, mille halo külge on monteeritud tahavaatepeeglid. Kuna sõitjad kurtsid, et uus tagatiib piirab vaadet tahapoole, andis FIA aprillis sellisele lahendusele rohelise tule. Ferrari on esimene, kes pakutud võimalusest kinni haaras.

Reeglite mõte on anda tiimidele võimalus nähtavuse parandamiseks, kuid ilmselgelt jahib Ferrari hoopis aerodünaamilist võitu, kirjutab Autosport. Uued peeglid ise ei erine nimelt kuigivõrd neist, mida Ferrari on kasutanud alates hooaja algusest ning mis olid traditsioonilisel moel auto külge kinnitatud. Pärast seda, kui 2010. aastal keelati külgpontoonidele kinnitatud peeglid, on tahavaatepeeglite kuju ja asukoht olnud reeglitega võrdlemisi kindlalt määratletud. Nüüd on Ferrari aga kinnitanud kummagi peegli kohale peeglikorpust toestava tiivakese.

Reeglid näevad ette, et peeglid peavad olema auto külge tugevalt kinnitatud: vibratsioon ei tohi neid lahti raputada. Kirjas on, et igasugused tugevdused peavad olema «minimaalsed», ent enamat pole täpsustatud. See annab Autospordi hinnangul Ferrarile võimaluse väita, et ülemine tiivake on peegli toestamiseks hädavajalik element – isegi kui selle kasutamise tegelik põhjus on see, et peegli alumine kinnitus on meelega tehtud suhteliselt nõrk.

Ferrari peeglikorpused on täpselt samal kohal kus varemgi, erineb vaid kinnitusviis. Hästi on näha ülemine peeglit toestav tiib. Kas see annab aga ka aerodünaamilise eelise, mis peaks olema reeglitega keelatud? FOTO: XPB / XPB Images/Press Association Images/Scanpix

Pidev mäng reeglite piiril

Ferrari trikk annab aimu sellest, kuidas võistkonnad üritavad ära kasutada vähimatki reeglitesse jäänud «halli ala». Autosport uuris FIA vormelisarjade tehnikadirektorilt Nikolas Tombaziselt, kuidas alaliit kavatseb kontrollida niisuguste lahenduste reeglitelevastavust.

«Olen täiesti kindel, et kui mõni tiim tahab muuta peeglite asukohta, tehakse seda aerodünaamilisel eesmärgil,» ei hakanud Tombazis illusioone looma. «Kuid meie asi on vaadata, et reeglid oleksid piisavalt täpsed ja peeglid täidaksid ennekõike oma esmast funktsiooni. On selge, et kui keegi kruvib oma auto külge keset õhuvoolu suure detaili, hakkavad konkurendid kohe selle aerodünaamilise mõju pärast muretsema. Nii et meie töö on reegleid vastavalt kohandada,» andis Tombazis mõista, et Ferrari trikkidel hoitakse silma peal.

Tasub märkida, et Tombazis peaks olema Ferrari aerodünaamika-alaste nippidega rohkem kui kursis. Kreeklane alustas karjääri vormel 1 sarjas juba 1992. aastal Benettoni ridades, siirdus siis 1997. aastal Ferrarisse ja sai seal aasta hiljem aerodünaamikaosakonna juhiks, pidades seda ametit kuni 2003. aastani. Pärast lühikest tööotsa McLarenis naasis ta 2006. aastal Ferrarisse ja tegutses seal kuni 2014. aastani peadisainerina. 2016. aastal oli ta tööl Manori tiimis ning alates tänavu märtsist töötab FIAs.

Tänavuse hooaja neljal esimesel etapil on Ferrari kasutanud sellise kinnitusega küljepeegleid... FOTO: HOCH ZWEI / imago/HochZwei / Scanpix