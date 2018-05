Galerii: president Kaljulaid osales heategevuslikul teatejooksul

«Esiteks tuletab Teatejooks lastele ja noortele meelde, et liikumine, eriti veel ilusa ilmaga ja koos sõpradega on üks suur rõõmuallikas. Ning teiseks – teeme üheskoos rohkem head! Homme jookseme selleks, et kutsuda inimesi üles annetama liikumisvõime kaotanud laste heaks,» ütles president Kaljulaid.