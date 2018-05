Otsepilt: Tabasalus algavad SuperMoto Eesti ja Soome meistrivõistlused

Pühapäeval on tulemas seega väga kõrgeteasemeline võistlus, kuna kohal on meie naaberriikide hetke kiireimad sõitjad. Soomlased on kohal teravaime tipuga eesotsas üleelmise aasta Eesti meistri Sami Salstolaga, kes tahab kindlasti tiitli mulluselt meistrilt Prants Palsilt tagasi võita, oma sõna meistritiitli jahil on öelda ka valitseva meistri vennal Patrick Palsil, kes võistleb tänavu Itaalia tiimi ridades SuperMoto Euroopa meistrivõistlustel. Lisaks on end kirja pannud mitmed kiired Läti ja Venemaa sõitjad ning neid jagub mitmesse klassi.