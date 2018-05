Järjekordse kuldsaapa lävel olev Messi möödub Ronaldost

Messi on sellel hooajal löönud Hispaania kõrgliigas 34 väravat, mis annab talle 68 punktiga kindla esikoha. Salahil on Inglismaa kõrgliigas kirjas 31 tabamust ja 62 punkti. Kui argentiinlane võib oma punktiarvet suurendada kahes mängus (kohtumised Levante ja Real Sociedadiga), siis Egiptuse välejalal jääb konkurendi kinni püüdmiseks vaid üks võimalus, kui Liverpool kohtub hooaja viimases liigamängus Brightoniga.

Kahele staarmängijale järgnevad itaallane Ciro Immobile (Itaalia kõrgliiga, Rooma Lazio) ja poolakas Robert Lewandowski (Saksamaa, Müncheni Bayern), kes mõlemad on löönud 29 väravat ehk teeninud 58 punkti. Immobile kasuks räägib asjaolu, et Lewandowskil on jäänud üks mäng vähem pidada.