Hispaania kõrgliigaklubi saadab lahkuva legendi ära erilise žestiga

34-aastane Prieto lõpetab tänavuse hooaja järel karjääri. Prieto liitus Real Sociedadi noortemeeskonnaga 2000. aastal ning debüteeris klubi esindusmeeskonnas kolm aastat hiljem. Kokku on ta klubi esindanud rohkem kui 530 mängus.

«Xabi on alati oma klubi logo eest mänginud, nüüd mängime meie ühe mängu tema eest nii, et klubi logo asemel on särkide rinnal tema nägu,» kirjutas klubi pressiteates.