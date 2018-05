Jets rõõmustab Kanada haavatud hinge

Ent täpselt nii kaua on hoki sünnimaa Kanada elanikud pidanud pilgu maha lööma, kui lõunanaabritest ameeriklased neilt küsivad: kuule, kes tänavu NHLi võitis? 1983. aastast ja Vancouver Canucksi tiitlist on möödas terve inimpõlv ja pisut pealegi ning seetõttu haaravad kanadalased igal aastal ka kõige napimast võimalusest, et Stanley karika võiks taas pea kohale tõsta vahtralehemaa klubi.