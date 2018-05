Rimo Hunt: nüüd ei viitsi ma koondisekutsele isegi enam mõelda, niikuinii ju ei kutsuta

Eks oleneb kontekstist, aga ega ma klassikaline juhtum tõesti pole ja seda võib vist küll öelda, et sellise karjäärikulgemise poolest olen ma Eestis ainuke – vähemalt ma ei tea küll, et keegi teine oleks sellise tee läbi käinud. Nii et selles mõttes võib küll nõustuda, et mul on kirev karjäär olnud. Kui küsida, kas see on mulle tulnud kasuks või kahjuks, siis eks seda on raske hinnata. Mingis mõttes on kasuks tulnud, sest olen saanud teha ka kõike muud: ülikool on tehtud, sõjaväes on täismahus käidud ja seersandipagunid on peal, lollusi on piisaval hulgal tehtud ja on olnud ka suvist vabadust, mida klassikalisel Eestis mängival jalgpalluril ei ole. Mu karjääri poolest pole taga nutta midagi ega tasu mõelda, kas ma muude asjaolude puhul mängiksin mujal, sest võibolla ei mängiks ma üldse.