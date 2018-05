Fotod: Eesti parimad rühmvõimlejad jahivad Kalevi spordihallis medaleid

Meistriklassis on kaksikjuhtimine Venemaa naiskondadel: esimene on Madonna (19,600) ja teine Expressia (19,150). Kolmas on Soome Minetit (19,100). Juunioride seas võttis kindla võidu Victoria Venemaalt, valitsevad maailmameistrid kogusid 19,150 punkti. Teine ja kolmas koht läksid Soome – Minetit Junior (18,500) edestas napilt Ovo Junior Teami (18,400).

Naiste ja juunioride esikoha eest võitlevaid tiime seob üks tugev lüli – nii Victoria kui ka mõlema Minetite kava koreograaf on Soome tipptegija Antton Laine, kes on aastaid teinud koostööd ka VK Rütmikaga.

«Töö eri riikide neidudega on põnev väljakutse – venelannad on mentaalselt väga tugevad, eestlannadega oleme ses osas tööd teinud ja mul on tõesti hea meel, et koostöö on vilja kandnud,» sõnas Antton Laine, kes lisaks Venemaa, Soome ja Eesti tipptiimidele töötab ka Fääri saarte naiskonnaga. Antton Laine kavad on võitnud üheksa MM-i kuldmedalit.