Tõsiselt vigastada saanud Eesti koondise tugitala viidi väljakult ära kanderaamil

Taas Branni algkoosseisus alustanud Teniste viidi kanderaamil väljakult ära avapoolaja keskpaigas. Norra meedia kirjutab, et 30-aastane Teniste põrkas õhuduellis kokku Starti mängija Kasperi Skaanesiga ja maandus kaela peale. Eesti koondise tugitala viidi pärast mõneminutilist tohterdamist Sörlandeti haiglasse.

«See oli vastik vaatepilt. Uskumatult kohutav. Loodame, et kõik saab korda,» sõnas mängu kommentaator Kjetil Rekdal. «See oli tõesti kole. Aga teated haiglast on head. Ta on tugev kutt ja tuleb tagasi,» rääkis Branni peatreener Lars Arne Nilsen poolajapausil Norra Eurospordile.