Mallorca 312 – pikim ja raskeim amatöörrattaralli Euroopas

Naljamehed ütlevad, et noorest eas tehakse trenni tulemuse pärast, hiljem seepärast, et hea on trenni teha, ning seejärel juba selleks, et peale trenni on hea olla. Sellel mõttekäigul on tõetera sees. Kuigi tahaksin minagi oma varasemaid tulemusi aegajalt üle teha, motiveerib mind siiski palju enam trennist saadav fiiling, hea seltskond ja trennijärgne saun koos saunaõllega. Kusjuures, see on kindlasti üks kestvusspordiga tegelemise võlusid, et ei pea liiga palju kaalu pärast muretsema ja võib nõrkusele lihtsamini järele anda.