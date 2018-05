Kitsingu seisund on finaalseeria eel parem, Engströmi vaevab mitu häda

Finaalseeria eel on olulisim küsimus see, millises tervislikus seisundis on Tartu korvialused jõud Kristjan Kitsing ja rootslane Carl Engström. Mõlemad mehed langesid rivist välja põlvevigastusega, esimene juba kuu ja teine nädal aega tagasi.

«Hetkel ei oska ma veel midagi konkreetset öelda, sest eile oli puhkepäev. Eks õhtusel treeningul ole näha,» sõnas Tartu peatreener Priit Vene Postimehele.

Kas viide õhtusele treeningule tähendab vähemasti seda, et kummagi mängija olukord pole lootusetu? «Oma asju nad ju ikka teevad, aga see, kui lähedal või kaugel on nende väljakule tulemine, on teine küsimus.»

50-aastase Vene sõnul on Kitsing mänguvormi jõudmisele lähemal, mis annab lootust, et 35-aastane Janar Talts ei pea üksinda hakkama Kalevi suurtega maid jagama.

«Uuringud näitasid, et midagi katki pole kummalgi, pigem on tegu venitustega. Kitsing on paremas seisus. Reedesel treeningul tegi ta mõningaid harjutusi erinevalt Engströmist kaasa. Kitsingu loodaks juba esimeses mängus väljakule saata, kui jalg vähegi kannab. Engströmil on üldse seis raskem, sest ta tegi kukkudes lisaks põlvele ka randmele haiget.»