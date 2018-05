Paide Linnameeskond sai Kuressaares hooaja kolmanda võidu

Lõplikult pööras Paide mängu enda kasuks alles viimase kümne minutiga, kui 81. ja 87. minutil oli kaks korda täpne Samson Onomigho Iyede. Kui kõik meeskonnad on pidanud 13 mängu, on Paidel tabelis ka 13 punkti ning see annab neile kuuenda koha. Kuressaare on 10 punktiga kohe nende järel seitsmendal real.