Video: Põleva Kivi rattamaratoni võitsid Jõeäär ja Steinburg

«Saime meeskonnakaaslase Peeter Tarvis juunioriga üsna alguses teistelt eest ära ja kordamööda tempot tehes püsisime peaaegu lõpuni. Umbes neli kilomeetrit enne lõppu tuli väike vahe sisse, teadsin, et Peetril on teine koht samuti kindel ja sedamoodi see võit tuli,» sõnas Jõeäär finišis.

«Tulin just maastikurattatuurilt, kesknädalal saabusin Eestisse. Veidi pelgasin, et äkki pole veel taastunud, aga tundub, et muretsesin asjata. Põleva Kivi rada sobib mulle imehästi, see on väga tehniline ja pole väga palju ülikiireid kruusalõike. Teisi tüdrukuid täna ei näinudki, poolel maal kinnitati ka, et olen esimene. Jäin rahule,» ütles naiste võitja Steinburgi.