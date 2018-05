Novosjolov vallutas jälle Eiffeli

Nikolai Novosjolov on nüüd tulnud Pariisist tagasi nii MM-tiitli kui ka MK-etapi esikohaga.

Kaheksa aastat tagasi krooniti Nikolai Novosjolov Pariisis maailmameistriks. Nüüd tõestas ta kaunite mälestuste linnas taas, et kuulub maailma absoluutsesse tippu – Pariisi MK-etapil saadud esikoht oli talle karjääri neljas ning tõstis ta maailma edetabelis tagasi esikolmikusse. Ei kõigutanud Novosjolovit ka asjaolu, et hiljuti lahkus Eesti koondise juurest Usbekistani koondise manu tema senine isiklik treener Igor Tšikinjov. Pariisis juhendas Eesti esinumbrit Itaalia tipptreener Angelo Mazzoni, kelle käe all treenib ka näiteks Erika Kirpu.