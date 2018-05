Venemaa tuntuim vutihuligaan «Killer»: mingit sõda ei tule

«Midagi sellist ei juhtu. Venemaale on MM suurim spordipidu kahe olümpia korraldamise kõrval. Seda pidu ei lasta vutihuligaanidel ära rikkuda,» oli Stepanov veendunud. «Nagu ütles juba Aleksandr Nevski: kes tulevad meile mõõgaga, need hukkuvad mõõga läbi, aga kes tulevad heaga, neid me võtame vastu leiva ja soolaga. Kõik tehakse vutifännide heaks.»