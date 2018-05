Korvpalli finaalseeria - ega ometi jälle 4:0 või 4:1?

Kui ülikoolimeeskonna peatreener Priit Vene kahtles veel üleeile mõlema kaasategemises – Kitsingu osalemine avamängus olla siiski realistlikum –, siis Kalevi abitreener Indrek Reinbok kommenteeris teemat muheledes: «See on lihtsalt jutt, küll nad mõlemad väljakule aetakse.» Kalevlastest on kahtluse all Gregor Arbeti osalemine, sest ääremängijat on uuesti segama hakanud hiljutine säärelihasevigastus.