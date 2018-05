Statistikapomm: 8 põnevat fakti enne Kontaveidi mängu Vandeweghega

0 on tänavune võitude ja kaotuste vahe mõlemal tennisistil. Kontaveidil on kirjas 10 võitu ja 10 kaotust, Vandeweghel 6 võitu ja 6 kaotust.

1 korra on tennisistid varem kohtunud - mulluse Madridi turniiri avaringis võitis ameeriklanne 6:4, 7:6 (9:7).

4 võitu on Kontaveit tänavu saavutanud maailma edetabeli 20 parema sekka kuuluvate mängijate vastu (alistatute seas on Jelena Ostapenko (tol hetkel WTA 7.) Austraalias, Kristina Mladenovic (WTA 20.) ja Angelique Kerber (WTA 12.) Stuttgartis ning Venus Williams (WTA 8.) Madridis. Kaotusi on kogunenud ainult kaks.

Coco Vandeweghe. FOTO: Michael Weber IMAGEPOWER / imago/Michael Weber

3 tundi ja 9 minutit kestis Stuttgarti turniiri avaringimatš Kristina Mladenoviciga, mis on pikkuselt teine mäng kõigi tänavuste WTA turniiride peale kokku.

6 359 624 USA dollarit auhinnaraha on senise karjääri jooksul võitnud Vandeweghe. Kontaveidi sama näitaja on 1 587 392 dollarit. Käimasoleval hooajal on Vandeweghe ees 430 705: 322 432.

6:0, 7:6 (8:6) alistas Vandeweghe märtsis toimunud Indian Wellsi turniiri teises ringis Kaia Kanepi.

3 võitu 4 võimalikust on Vandeweghe karjääri jooksul saavutanud maailma esireketite vastu. Viimati alistas ta Stuttgartis finaali jõudes Simona Halepi. 2017. aasta Austraalia lahtistel lülitas Vandeweghe konkurentsist Kerberi ja sama aasta USA lahtistel Karoline Pliškova. Ainsa kaotuse esireketilt sai ta 2014. aastal Miamis Serena Williamsilt.