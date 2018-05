Jaanus Lillepuu 55: ma pole palliväljakul kunagi jalga sirgeks lasknud

„Palju ma sellesse uskusin, ei tea, aga eks ma tegin ikka kõik selleks, et sinna saada. Bürokraatiat aluses polnud mingit, oli vaid see, et kas lasta mul minna või mitte. Teatud instantsid, Spordikomitee, Võrkpalliliit ja Kalev – ei julgenud otsest jah sõna öelda, kõik ütlesid, et kui föderatsioon lubab, lubame meie ka. Põhiargument oli, et teeme veel ühe aasta siin, siis võiksid minna.“