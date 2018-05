Tippvõitleja Vorovski lahingust maailmaklassist türklasega: täpselt see, mida vajan!

Tegelikult pidid mehed kohtuma juba eelmise Number One'i ürituse peamatšis, kuid Eesti võitleja tervis vajas pärast karjääri üht uhkeimat heitlust miljonite pealtvaatajate ees kikkpoksi kõrgeimas võitlussarjas "Glory" puhkust.

"Glory matš oli väga kasulik kogemus. Matši jälgisid miljonid inimesed, kellele näitasin oma tahtejõudu ning võimet võidelda ka nii suurel tasemel lõpuni," vaatab Vorovski oma suurmatšile tagasi. "Kuid siis jäin enne matši Ertugruliga angiini. Seejärel tõusis palavik 39,3 kraadini. Esialgu otsustasin tänu fännide suurele toele, et ei katkesta matši mingil juhul, kuid arstid tegid mulle selgeks, et see oleks liiga suur risk ja koormus mu südamele. Tänu jumalale olen tänaseks taastunud," räägib Vorovski.

"Otsus matš ära jätta ei sündinud kergelt, sest kodupubliku ees võitlemine on mulle väga oluline. Soovin, et rohkem noori tegeleks võitlusspordiga ning hindaks tervislikke eluviise."

Nüüd, teisel katsel, seisab Vorovski reedel silmitsi Bayrakiga. Vorovski võtab ringi kaasa 29 võitu ja 4 kaotust, türklane seevastu 33 võitu ja 6 kaotust. Mõlemad mehed on enamvähem pooled oma vastastest nokauteerinud.

Ertugrul Bayrak vs Maxim Vorovski FOTO: Number One Fight Show

185-sentimeetrise Bayraki eelis võiks olla viis sentimeetrit pikem kasv, kuid tegemist pole distantsilt võitlejaga. See annab lootust, et mehed kohtuvad tihti ringi keskel ja madistavad lähidistantsilt, sest mõlemale meeldib just selline stiil.

"See matš on täpselt see, mida vajan - tugev vastane, suur motivatsioon. Kui tahad jõuda tippu, pead võistlema parimatega."

Millise sõnumi saaba Vorovski vastasele enne matši?

"Ma olen vanakooli võitleja ning ei kasuta "trash-talk'i" ("ei materda vastast sõnadega" - toim). Ma teen oma töö ringis. Tervitan kõiki oma vastaseid ning soovin, et pakuksime ilusa ja tugeva võitluse. Teiste jaoks on see show ja äri, kuid minu jaoks on iga matš midagi muud - see on minu elustiil, au, väärikus, austus ja distsipliin."