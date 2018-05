Korvpallitäht kurtis pruudile: mul on keeruline teistele naistele ära öelda, sest rikuksin NBA kirjutamata reeglit

US Weekly kirjutas teema lahti sedasi: «Khloe on alati öelnud, et kõik elus juhtub põhjusega. Tristan ütles tegelikult Khloe'le, et ta tunneb kergendust petmise väljatulemise üle, sest allikate andmetel olevatki ta tahtnud «tõe ilmavalgele tulemist». Allikad lisavad, et Cavaliersi täht teadis, et paparazzod (ehk võsafotograafid) teevad temast New Yorgis pilte, ometi ei seganud see tal naisi oma hotellituppa viimast.»