Froome kehvast Giro algusest: imelikke asju võib veel juhtuda

«Pole kahtlustki, et Giro algus on minu jaoks raske olnud. Kohe pärast kukkumist Jeruusalemmas olen olnud tagaosas ning ma pole sellise positsiooniga harjunud. Kuid me pole isegi veel velotuuri poole peal ning mul on jätkuvalt motivatsiooni,» ütles Froome.

Üks põhjus, miks Froome soovitud kiirust näidanud pole, peitub tema sõnul selles, et tema keha parem külg on suurtes valudes. «Mu keha ei ole tasakaalus. Vasak pool töötab palju rohkem, et paremat külge kompenseerida.»