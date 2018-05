Chris Froome pajatas lahkelt kõigest, välja arvatud dopingust

Võidulootused on muutunud ähmasteks, aga katkestamine pole Froome’i sõnul siiski päevakorras. «Velotuur pole veel isegi poole peal ja minu motivatsioon pole kadunud. Jah, keha on saanud kõvasti piitsa. Pärast kukkumist (Froome kukkus avaetapiks soojendussõitu tehes – toim) pole enesetunne olnud hea. Parem külg valutab päris tugevalt ja balanssi pole, sest keha vasak pool teeb valu kompenseerimiseks palju rohkem tööd,» rääkis Froome eile Aadria mere rannikul Sky meeskonna hotellis ajakirjanikega vesteldes.

Ent Froome rõhutas juba varakult, et prioriteet on tänavugi Tour de France ja mitte Giro’l avanev võimalus tõusta Merckxi ja Hinault’ kõrvale. Ning Giro ja Tour’i võitude kombineerimine on väga keeruline. Viimati suutis seda varalahkunud Marco Pantani 1998. aastal, ilmselt dopingu abiga.