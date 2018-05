Rapla murdis pronksiseeria avamängus Pärnu

Pärnu peatreener Heiko Rannula sõnas, et nende jaoks läks mäng käest kolmandal veerandajal. «Esimene mõõn tuli meil teisel veerandajal, kui tegime paar lolli lahendust. Kolmandale veerandajale tulime kehvalt peale, poistel oli juhe veidike koos. Me ei saanud kolmandal veerandajal esimese viie minutiga mitte ühtegi punkti. Sinna see mäng läks,» ütles ta.