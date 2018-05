Olümpiavõitja päästis surmast hea füüsiline vorm

Surmalähedase kogemuse tõttu ei kavatse Campbell sel suvel tööd teha. « Ma töötan liiga palju, nüüd on aeg maha võtta. Olen praegu väga rahulik. Mille üle mul ikka paanitseda on? Olen ju elus. Fakt, et saan teiega rääkida, on asi mille üle tänulik olla.»