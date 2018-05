Video: ülipingeline jalgpallimatš lõppes verise kaklusega

Cordoba II ja Merida pidasid nädalavahetusel Hispaania kolmandas liigas üliolulise matši. Mõlemad meeskonnad vajasid hädasti võitu, et liigast mitte välja kukkuda.

Mäng oli pingeline ning 90 minuti täitudes oli seis 1:1 viigis. Matši üleminutitel lõi kodumeeskond Cordoba värava, mille kohtunik tühistas. Kohtunik arvas, et värava löönud mängija oli suluseisus, kuid kordus näitas, et ta eksis. See ajas kodumeeskonna mängijad närvi ning olukorra kontrolli alla saamiseks läks paar minutit.