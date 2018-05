Meistrite liiga «Eesti-klubiga» liituv Pupart: põhikoosseisul oleks vist kergem eesti keeles suhtlema hakata

Seal on esimesed klubid rikkad. (Muigab.) Need meeskonnad, mis minu vastu huvi tundsid, nii suuri summasid ei paku, et silmad punni ajaks.

Kuidagi on läinud nii tõesti, kuigi selle järgi pole ma kunagi klubi valinud, et eestlane ees juba oleks. Ausalt öeldes oli see mulle üllatus, et ka Aganits Maaseiki siirdub, kuigi kuulsin sellest tükk aega tagasi. See on puhas boonus, et kolmekesi samas klubis oleme.