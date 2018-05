Video: Allan Dorbekust Alar Varrakuni ehk Kalevi üheksa meistritiitlit kümnenda ootuses

1998.aasta sügisel korvpalli meistriliigaga liitunud klubi jaoks oli algus kõike muud kui hiilgav. Esimesel hooajal Canon/ENM ja seejärel Ehitustööriista nime all mänginud meeskond kaotas oma esimesest sajast mängust koguni 88. Alles kuues hooaeg Meistriliigas tõi esimesed loodetud tulemused, kui põhiturniiril saadi neljas ja lõppkokkuvõttes viies koht.

Aasta hiljem, juba BC Kalev/Cramo nime all ja seekord Aivar Kuusmaa juhendamisel suudeti saavutust korrata. Seegi kord saadi suurimast rivaalist jagu 4:3, kuigi kaks esimest mängu kodus kaotati. Seejuures võideti nii viies kui seitsmes mäng kodusaalis numbritega 69:68 – viies mäng Howard Frieri viimase sekundi viskest. Frier kõrvuti hiilgava tsentri James Williamsiga (finaali MVP) olidki selle hooaja suurimad tähed, kuid meistriks krooniti ka näiteks Andre Pärn ja Ardo Ärmpalu.

Üheksast meistritiitlist neli on klubile peatreenerina toonud Alar Varrak, kolm Aivar Kuusmaa, ühe Allan Dorbek ja Nenad Vucinic. Mängijatest on Gregor Arbet võitnud Kalev/Cramo särgis kuus, Rait Keerles ja Tanel Sokk viis, Gert Dorbek ja Reimo Tamm neli kulda. Kokku on Kalev/Cramo (Ehitustööriista) särgis Eesti meistriks kroonitud 64 erinevat mängijat.