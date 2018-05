35-aastane Galeta pärast tippmargi püstitamist: Eesti rekord on reaalne eesmärk!

Just need numbrid - 39 aastat ja 20.53 - mõlguvadki odaviskajana sportlasteed alustanud (rekordiks jäi 78.05) mehe mõtteis, kui ta päevast päeva Audentese staadionile sammud seab.

Ent mis on ikkagi sellise tasemetõusu toonud, et Galeta juba hooaja avavõistlusel kehva tehnikaga tippmargi tõukab? Kas jõunäitajate paranemine? «Ei-ei-ei, ikka tehnika on see, mis edu on toonud,» vastab Galeta.