Avamäng tõestas: medalid pole jagatud!

Kangur: mis siin ikka õiendada, võit tuli

Kalev/Cramo liider Kristjan Kangur tõdes pärast lõpuvilet TV6-le antud intervjuus, et teise poolaja kokkuvajumine poleks tohtinud meeskonda tabada.

«Oleksime pidanud mängu viisakamalt lõpetama, nagu mängisime esimesel poolajal. Aga vähemalt võit tuli. Eks oli igasuguseid asju, miks nad järele tulid: meil oli võidukohustus, nemad said jälle vabalt mängida. Aga mis siin ikka õiendada, võit ju tuli. Meil on ikkagi palju parandamisruumi, ideaalsest mängust oli asi kaugel. Kolmepunktilise võidu järel on raske öelda, et oleme jube enesekindlad.»

Tartu Ülikooli peatreener Priit Vene märkis TV6-le, et kui kaks esimest veerandaega kuulusid tõesti Kalevile, siis kolmandal oldi juba päris kenasti mängus sees. «Lihtsalt ei õnnestunud veel nii hästi, aga tundus, et maa-alakaitse vastu polnud Kalev valmis mängima. Kahjuks läks mäng eksitud vabavisete taha. Lasta vastasel kolme veerandiga 80 punkti visata on liig. Kalev ei üllatanud iseenesest midagi, lihtsalt me jäime nende mängurütmi sisse. See on negatiivne, et kaotus tuli, aga muidu ütleksin, et tänane mäng oli positiivne. Võinuks ju hullemini minna.»