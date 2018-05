Üllar Kerde: Briscoe ja Subotic muutusid teisel poolajal ülbeks

Lõpuminutitel polnud Tartul aga ühtegi meest, kes mängu otsustaks. Talts ja Sokk võeti kinni ja teised polnud võimelised midagi tegema. Ka Cižauskas mitte, kuigi ta oli eelneva 39 minutiga 31 punkti visanud. Play-off'i lõpuminutid on ilma närvideta ja poolhullude mängijate mäng. Briscoe ongi selline: lõpus võttis ette, viskas 5 punkti ja mäng oligi tehtud. Ka Kanguri headus jäi lõpus silma - ta lihtsalt seisis õigel ajal õiges kohas.

Kokkuvõttes oli põnevust küll, aga kaitset kumbki meeskond ei mänginud. Lõppskoor 70:60 on päris korvpall, aga pealtvaatajatele paremat polegi kui 98:95. Ütleme nii, et kui Tartu viskas väga rasked visked sisse, siis Kalev sai vabalt loopita sealt, kust tahtis. Ma ei näe Tartul selles seerias siiski võimalust, kuigi Vene on meeskonnaga head tööd teinud. Nad mängivad oma võimete piiril, kuid sellest ei piisa.