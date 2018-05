Kui mängija frustratsioonist võib inimlikult aru saada - kaotati ju kohtumine eduseisust kahe viimaste minutite väravaga -, siis Levadia fännide käitumine ületas taas mõistuspärasuse piiri. Levadia poolehoidjatel on juba mitu aastat kombeks jälgida Hiiu staadionil mänge nn säästusektorist ehk staadioni aia tagant. Seal tunnetatakse suuremat vabadust ning näiteks mullu tipnes see sellega, et pürotehnikat lasti-loobiti väljakule, mille kunstmurukate sai tõsiselt kahjustada.

Märkimisväärne, et Levadia fännid tegutsesid väga organiseeritult. See annab aimu, et tänasel mängul võis nende ridades taas olla «külalisesinejaid vennasvabariikidest», kus jalgpallihuligaanlus ja kakluste korraldamine on laiemalt levinud kui Eestis. Politseinike eest jooksid gaasi maitsta saanud korrarikkujad, kellest paljud olid pealtnäha alaealised, Hiiu staadioni kõrvale metsa varjule.